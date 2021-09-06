عاجل.. تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح اكتوبر المقبل
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية.
هذا التأجيل، بحسب الوزارة، سيمكن من توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.
ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح ومواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة، من أجل تسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي يمكن معها الانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف اعتيادية.
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19 تعليقات
قرارت ارتجالية، اكتضاض و غياب الاحترازات الصحية في الحملات الانتخابية و لا احد يحاسب….
مصاريف المدرس و التسجيل صرفت ثم قرار التأجيل…. حسبنا و الله و نعم الوكيل فييه٨
لماذا هذآ التاجيل الدخول المدرسي لاندري الفائدة من هذا في الاول كان الدخول في تاريخ 3/9ومن بعد إلى 10/9 ولأن إلى فاتح اكتوبر ومن بعد الى نهاية السنة ما هذه الاضحوكة على المواطنين هههههههه
أي مصلحة الآن تتكلمون عليها وانتم تعرفون بالضبط على القطاع متدهور جدا ووتقولون على التغير الآن أصبح واضحا بمعنى الكلمة هههههههه
تقريباً سنتين والتعلم ذهب هباءا منثورا في جائحة كورونا وعندما تلقحوا ابنائنا قولنا الحمدلله سيكون التعليم حظوري ولكن العكس صحيح هانحن في تاجيله مرة أخرى هههههههه
إن الضحية من هذآ هو التلميذ إن الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في حقه خطوة فاشلة جدا .؟؟؟؟
المغرب يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير والأن تاجليون الدخول المدرسي فأي تغير تتحدثون عنه اين انتم أيها الأحزاب الانتخابية لماذا لم تتدخل في القرار وبالاخص يهم ابنائنا وبناتنا سنتين تقريبا وهم يعانون الا رحمة وشفقة لهؤلاء التلاميذ الذين هم مستقبل الغذ….
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم التعليم في خطر والأن انتم بقراركم تاجلون الدخول المدرسي تفعلون مايحلوا لكم وهذا واضح مصلحتكم قبل كل شيء …….
قلتم أن الوزارة التربية والتعليم مع اعتمادها لوزارة الصحة أخذت جميع الاحتياطات والاحترازات الوقائية اللازمة لحماية التلاميذ من اجل متابعتهم الدراسية ولأن تفاجؤوننا بالتاجيل لماذا هذآ التلاعب والغموض؟؟؟؟؟؟؟
منذ تولي الحكومة الرئاسة ونحن نتفاجأ بالقراراة فهذا ليس غريب عنا هههههههه
الانتخابات اهم بكثير من التعليم وهذا ماستنتجناه في قراركم فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم مصلحتكم فوق كل اعتبار….
بين عشية وضحاها نتفاجأ بقرارات حامضة كفرات السيد العثماني هههههههه
نلاحظ في الدول العربية والغربية انها توفي بالعهود ولا تتراجع عنه لأنهم يعرفون جيد بحق التلميذ وبالخص في قطاع التربية والتعليم فهم يستعملون الإجراءات الإحترازية الوقائية ولا ياجلون الدخول المدرسي .. فإذا استعملت مقارنة بين التعليم المغربي ومع التعليم الأوروبي تجد فرق كبير سبحان الله…..
قرار غير في محله وانت م تعرفون نسبة الأمية المرتفعة يفوق بكثير من الفئة المتعلمة ولما هذآ التاجل الدخول المدرسي…
ماكفايا من الحالات النفسية للتلاميذ وكذا ابائهم بهذه القرارات العامضة هههههههه
نرجوا الدخول المدرسي يكون آخر قرار تتخذونه في اول شهر اكتوبر ماكفايا هذآ التلاعب بنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا داعي ان نسمع منكم اي تبريرا لقراراتكم التافهة التي كانت مسببة في انتشار الأمية وانتم تفكرون في مصلحتكم فقط ولايهمكم التلميذ الضائع …
واش مزال مبغيتوش تحشمو من هد القرارات الارتجالية بين ليلة ونهار حنا جالسين حتى كتجيو وتقلبو لينا راسنا دابا حنا كربنا أولادنا شهر 9 وخلصناه ودينا الرحيل ومبغيتوش تحلو الداخليات اوا شكون يعوضني الله ياخد الحق
نحن نريد صعود أجيال المستقبل وأنتم تاجلون الدخول المدرسي هذآ عار وعيب عليكم الى حدما تريدون الوصول بهذه القرارات العامضة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم دمرتم التعليم بصفة عامة…
اين انتم يا أحزاب السياسة لماذا لا تعارضون هذآ القرار المدمر اه نسيت أنتم الآن ملهفون على المناصب وعلى مصالحكم والتلميذ ليس مشكل لديكم ؟؟؟؟؟؟