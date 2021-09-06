رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

2021-09-06 / 7:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إن إقامة كأس العالم كل عامين، كما اقترح المدرب الفرنسي أرسين فينغر، سوف تقلل من قيمة البطولة.

ودعا مدرب أرسنال السابق الذي يشغل حاليا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السبت الى اقامة البطولة العالمية كل عامين عوضا عن كل أربعة سنوات كما جرت العادة منذ العام 1930 باستثناء الفترات التي ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية

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