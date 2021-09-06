حزب الله يصدر بيانا بشأن فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

أصدر “حزب الله” اللبناني، اليوم الاثنين، بيانا بشأن فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” الإسرائيلي.

ووصف “حزب الله”، في بيان له، عملية هروب الأسرى الفلسطينيين بـ”الإنجاز النوعي الذي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة”، موجها التهنئة إلى “الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة”، وذلك حسب “موقع المنار”.

واعتبر البيان، أن “ما قام ‏به المجاهدون، الذي وصفهم بـ”الشرفاء”، فشلا ذريعا لأجهزة الاحتلال الأمنية والاستخباراتية، ودليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه”.

وشدد حزب الله، على ضرورة أن تكون هذه الواقعة “فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عملية تمشيط واسعة بحثا عن 6 معتقلين فلسطينيين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه على مدى أسابيع. وقدرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن عملية الهروب تمت الساعة 1:30 صباح اليوم، عندما فر السجناء الستة عبر النفق، وتم إبلاغ عنهم من قبل مواطنين إسرائيليين الساعة الثالثة صباحا.

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على هروب المعتقلين من سجن جلبوع قائلا: “حادث خطير يتطلب جهدا منهجيا من قبل قوات الأمن”.

ويعد سجن جلبوع الذي تأسس في أعقاب الانتفاضة الثانية في فلسطين عام 2000 من أكثر السجون حراسة في إسرائيل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0