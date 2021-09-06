وفاة نجم السينما الفرنسي جان بول بلموندو

2021-09-06 / 6:38 مساءً
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توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو في منزله اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاما، حسبما أفادت وكالة :”فرانس برس” نقلا عن محاميه

وأوضح فوديست أن بلموندو “كان منهكا جدا في الآونة الأخيرة”، مضيفا: “هو أسلم الروح بهدوء”، دون أن يكشف عن سبب وفاته.

ولد جان بول بلموندو في 9 أبريل 1933 بمدينة نويلي سور سين بفرنسا، حيث أصبح بطلا للملاكمة بسن 17 سنة. وعام 1960 قام بلموندو بأداء دور ثانوي في أحد أفلام المنتج الفرنسي جان لوك غودار، ليصبح بعد ذلك نجما ساطعا في السينما الفرنسية وتنوعت أدوار بلموندو بين السينما والمسرح وأفلام الكوميديا.

ومثّل بلموندو الملقب “بيبيل” في ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، وخاصة أفلام “أكشن” مثل “بورسالينو” و”المحترف”.

وأُصيب بلموندو بجلطةٍ عام 2001 أوقفت مسيرته مؤقتًا قبل أن يعود عام 2008 في فيلم “رجل وكلبه”، حيث أدى دور رجلٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحصل على جائزة “سيزار” عام 1988 عن فيلمه “سيرة طفل مدلل”، كما نال وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي ووسام فيلق الشرف الفرنسي.

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