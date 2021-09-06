الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
الصورة من الارشيف

اعلام : الجزائر لن تجدد عقد أنابيب الغاز مع المغرب

2021-09-06 / 6:29 مساءً
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قال مصدر رفيع المستوى في الجزائر، اد إن بلاده قررت عدم تجديد عقد أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمغرب.

وقالت مصادر اعلامية نقلا عن ماسمي بالمصدر الرفيع المستوى انه من المقرر أن ينتهي العمل بالعقد في 31 أكتوبر المقبل، فيما أكد المصدر أنه لا توجد أية مفاوضات مع المغرب أو إسبانيا بشأن “تمديد استغلال هذا الخط”.

وشدد ذات المصدر الذي تحدث للحرة على أن “الجزائر تبقى ملتزمة بتموين السوق الأوروبية، عبر خط بني صاف إلى ألمرية الإسبانية (ميدغاز)، الذي يمر عبر البحر المتوسط، بطاقة استيعاب خمسة مليارات متر مكعب، مع مضاعفته بنحو 2 مليار متر مكعب سنويا، ليصل إلى 10 مليارات متر مكعب”.

وكانت الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب الغاز مع المغرب تبلغ ثلاثة مليارات متر مكعب

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