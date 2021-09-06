الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتقنية التناظر المرئي، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس أن هذه التعيينات همت رئاسة الحكومة، حيث تم تعيين محمود عبد السميح مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

كما شملت التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إذ تم تعيين الحسن حيدة مديرا للوكالة الحضرية لفاس، وعبد الناصر لهناوي، مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان.

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