المحكمة الزجرية بالبيضاء تقرر متابعة مجموعة ”الصفروي“

2021-09-06 / 5:56 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء متابعة كل من (أنس ص) و(سعد ص) و(كنزة ص) و(ماليك ص) بتهمة انتزاع حيازة عقار، وهدمه على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة، بحيث وجه للمعنين أمر بالاستدعاء لحضور الجلسة في 14 شتنبر2021 المقبل للمثول أمام المحكمة.

وللتذكير فقد رفعت شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc) عدة دعاوى قضائية ضد عائلة الصفروي عقب الإتلاف التعسفي، والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة.

وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها شركة “إبي سي المغرب” على الفصل 570 من القانون الجنائي، بحيث تطالب الشركة، في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.

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