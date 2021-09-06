مونية لمكيمل:” اللي غا يصوت على شي حد ب200 درهم بلاما يتشكا من بعد”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية مونية لمكيمل رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تدعوهم من خلالها إلى التصويت بضمير على الأشخاص المناسبين.

و كتبت لمكيمل :”اللي غيشد ربعالاف ريال فالإنتخابات باش يصوت على شي حد دابا بلاما يفرع لينا راسنا وسط العام ملي تطيح جغمة د الماء و يتسدو القواديس”.

و واصلت:”بلاما يهضرو على الإنارة العمومية و المشاكل دسبيطار الحومة، بلاما يتشكا من شركات النقل اللي كتشد المارشي ديال مدنهم، بلاما يبداو يقولو فين هما المجالس الجماعية ..فين المسؤولين..فين حقوقنا “.

و أضافت :”حيث بكل بساطة حقك راك بعتيه بديك الربعالاف اللي شديتو و هذاك اللي عطاك الربعالاف راه شرا سكوتك و ضميرك “.

و اختتمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة:” بهذا ثمنك فالسوق يعادل تقريبا أقل من ربعة الريالات فالنهار لمدة أربع سنوات أحسنوا الإختيار”.

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