مونية لمكيمل:” اللي غا يصوت على شي حد ب200 درهم بلاما يتشكا من بعد”
وجهت الفنانة المغربية مونية لمكيمل رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تدعوهم من خلالها إلى التصويت بضمير على الأشخاص المناسبين.
و كتبت لمكيمل :”اللي غيشد ربعالاف ريال فالإنتخابات باش يصوت على شي حد دابا بلاما يفرع لينا راسنا وسط العام ملي تطيح جغمة د الماء و يتسدو القواديس”.
و واصلت:”بلاما يهضرو على الإنارة العمومية و المشاكل دسبيطار الحومة، بلاما يتشكا من شركات النقل اللي كتشد المارشي ديال مدنهم، بلاما يبداو يقولو فين هما المجالس الجماعية ..فين المسؤولين..فين حقوقنا “.
و أضافت :”حيث بكل بساطة حقك راك بعتيه بديك الربعالاف اللي شديتو و هذاك اللي عطاك الربعالاف راه شرا سكوتك و ضميرك “.
و اختتمت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة:” بهذا ثمنك فالسوق يعادل تقريبا أقل من ربعة الريالات فالنهار لمدة أربع سنوات أحسنوا الإختيار”.
2 تعليقات
كلام معقول
وهذ،القصة ديال 200درهم اكل،الدهر،عليها وشرب،مغرب اليوم ليس،هو مغرب البارحة الشعب عاق وفاق، ويوم،الاربعاء سترون،الفراق والمفاجءة،من هذا،الشباب الذي،سيكون لهم،بالمرصاد الاحزاب،الخونة،اللصوص،