بوريطة عن اختراق الهواتف
ناصر بوريطة

عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

2021-09-06 / 5:17 مساءً
1
هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بفيرونيك بيتي، السفيرة المفوضة فوق العادة لمملكة بلجيكا، و جاسبر كامرسغارد ، السفير المفوض فوق العادة لمملكة الدنمارك، و فيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية غينيا بيساو، الذين تم استقبالهم اليوم الاثنين.

كما يتعلق الأمر بسجور لارسن، السفير المفوض فوق العادة لمملكة النرويج، الذي تم استقباله في 30 غشت الماضي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عندما تعين الجزائر “مبعوثا خاصا” إلى الصحراء وتبدو مثيرة للسخرية

عندما تعين الجزائر “مبعوثا خاصا” إلى الصحراء وتبدو مثيرة…

2021-09-06 / 6:57 مساءً
Photo of اعلام : الجزائر لن تجدد عقد أنابيب الغاز مع المغرب

اعلام : الجزائر لن تجدد عقد أنابيب الغاز مع…

2021-09-06 / 6:29 مساءً
Photo of الملك مهنئا أبطال البارالمبياد: “نعتز بما أبنتم عنه من روح تنافسية عالية”

الملك مهنئا أبطال البارالمبياد: “نعتز بما أبنتم عنه من…

2021-09-06 / 5:32 مساءً
Photo of وجدة .. أخنوش في تجمع خطابي يدعم هوار ومرشحي التجمع الوطني للأحرار

وجدة .. أخنوش في تجمع خطابي يدعم هوار ومرشحي…

2021-09-06 / 1:58 مساءً
Photo of إنزكان : إنشقاق بين الاتحاديين ووكيل لائحتهم الجهوية

إنزكان : إنشقاق بين الاتحاديين ووكيل لائحتهم الجهوية

2021-09-06 / 1:40 مساءً
Photo of “واش 12 و لا 9”.. وثيقتان رسميتان للعثماني تتناقضان مع بعضهما البعض

“واش 12 و لا 9”.. وثيقتان رسميتان للعثماني تتناقضان…

2021-09-06 / 1:24 مساءً
Photo of الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى المشاركة في انتخابات 8 شتنبر

الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى المشاركة في انتخابات 8…

2021-09-06 / 1:14 مساءً
Photo of العد العكسي لاقتراع 8 شتنبر يضاعف التنافس بين الأحزاب

العد العكسي لاقتراع 8 شتنبر يضاعف التنافس بين الأحزاب

2021-09-06 / 12:32 مساءً
Photo of تحالف فيدرالية اليسار بسطات يحث على المنافسة الشريفة في الانتخابات

تحالف فيدرالية اليسار بسطات يحث على المنافسة الشريفة في…

2021-09-06 / 12:07 مساءً
Photo of استحقاقات 8 شتنبر.. البرلمان العربي يكلف لجنة بعملية التتبع

استحقاقات 8 شتنبر.. البرلمان العربي يكلف لجنة بعملية التتبع

2021-09-06 / 10:33 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق