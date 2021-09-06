عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بفيرونيك بيتي، السفيرة المفوضة فوق العادة لمملكة بلجيكا، و جاسبر كامرسغارد ، السفير المفوض فوق العادة لمملكة الدنمارك، و فيلومينا مينديس ماسكارينهاس تيبوت، السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية غينيا بيساو، الذين تم استقبالهم اليوم الاثنين.

كما يتعلق الأمر بسجور لارسن، السفير المفوض فوق العادة لمملكة النرويج، الذي تم استقباله في 30 غشت الماضي

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