الصورة تعبيرية،ة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية

2021-09-06 / 4:40 مساءً
0

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لتكريس استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

وأضاف أنه سيتم في هذا الإطار تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب، وتغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد، وتحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.

كما سيتم تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة.

وسيتم أيضا تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية والدراسات الإفريقية الت اب ع ين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم “المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية طموح وواقعي

العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية طموح وواقعي

2021-09-05 / 2:50 مساءً
Photo of الرباط.. لقاء تشاوري حول مستقبل اتحاد جامعات العالم الإسلامي

الرباط.. لقاء تشاوري حول مستقبل اتحاد جامعات العالم الإسلامي

2021-09-03 / 2:41 مساءً
Photo of تصنيف بريطاني: جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الأولى وطنيا

تصنيف بريطاني: جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس…

2021-09-03 / 10:54 صباحًا
Photo of “الأوقاف” تعلن إطلاق عملية تلقيح تلامذة التعليم العتيق

“الأوقاف” تعلن إطلاق عملية تلقيح تلامذة التعليم العتيق

2021-09-02 / 5:48 مساءً
Photo of شباب ال”EHTP” ينظمون مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية مجهزة لتلامذة القرى

شباب ال”EHTP” ينظمون مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية مجهزة لتلامذة…

2021-09-02 / 2:51 مساءً
Photo of انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التعليم

انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التعليم

2021-09-01 / 11:21 مساءً
Photo of اليوم الثلاثاء.. المغرب يشرع في تلقيح التلاميذ ما بين 12 و17 سنة

اليوم الثلاثاء.. المغرب يشرع في تلقيح التلاميذ ما بين…

2021-08-31 / 1:51 مساءً
Photo of أكاديمية جهة الشرق توفر 39 مركزا لتلقيح المتمدرسين ضد كورونا

أكاديمية جهة الشرق توفر 39 مركزا لتلقيح المتمدرسين ضد…

2021-08-31 / 9:59 صباحًا
Photo of يهم التلاميذ .. “التعليم” تكشف عن خطة الدخول المدرسي

يهم التلاميذ .. “التعليم” تكشف عن خطة الدخول المدرسي

2021-08-28 / 2:35 مساءً
Photo of الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

2021-08-27 / 12:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق