كانت مخزنة في ظروف غير صحية.. حجز الأطنان من أحشاء المواشي المستعملة في النقائق ببركان

هبة بريس - بركان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعدة والمخزنة في ظروف غير صحية داخل وحدة صناعية بضواحي مدينة بركان.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن تنفيذ هذه العملية ،التي تروم حفظ الصحة العامة ، جرى داخل وحدة صناعية بمنطقة “مداغ” التي تبعد بحوالي 11 كيلومترا عن مدينة بركان في اتجاه مدينة السعيدية، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز العشرات من البراميل التي تحتوي على حوالي 30 طن من أحشاء المواشي المستعملة في صناعة وتحضير النقانق، مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الغذائية، فضلا عن ضبط معدات ومواد أولية تدخل في تحضير وتلفيف وتجميع هذه المواد الاستهلاكية وتوزيعها على الصعيد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه يجري حاليا إخضاع مالك هذه الوحدة الصناعية، وجميع العاملين فيها، لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إعداد وترويج هذه المواد المضرة أو التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة، بينما تتواصل عمليات التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات العمومية المختصة من أجل رصد كل التجاوزات الصحية والقانونية المرتكبة.

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