بعد غيبوبة 40 سنة.. وفاة نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

2021-09-06 / 3:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انتهت واحدة من أكثر القصص “حزنا” في عالم كرة القدم، بطلها كان لاعب فرنسي دخل في غيبوبة لقرابة 40 عاما.

وبعدما أمضى قرابة 40 عاما في الغيبوبة، توفي المدافع الدولي الفرنسي السابق جان-بيار آدم عن 73 عاما بحسب ما أعلن فريقه السابق باريس سان جرمان الإثنين.

ودخل آدم الذي مثل المنتخب الفرنسي في 22 مباراة دولية خلال السبعينات، في غيبوبة منذ عام 1982 بسبب خطأ من طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

وكان آدم، المولود في دكار عام 1948، من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الإفريقية الذين يمثلون المنتخب الفرنسي.

وأطلق على آدم وزميله في قلب دفاع منتخب فرنسا ماريوس تريزور لقب “الحارس الأسود”.

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