تارودانت : تحقيقات في ظروف اندلاع نيران بضعية لمرشح اشتراكي
ع اللطيف بركة - هبة بريس
باشرت سرية الدرك بتارودانت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها في ظروف وملابسات اندلاع نيران في ضيعة فلاحية في ملكية ” القدوري” مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الجنوبية.
النيران بحسب الصورة التي توصلت بها ” هبة بريس” يظهر من خلالها حجم المغروسات من اشجار الليمون التي التهمتها النيران، قبل أن تتمكن الوقاية المدنية من محاصرة النيران بمساعدة الساكنة.
وكتب المرشح ” القدوري” تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أشار فيها حجم الخسائر، دون توجيه الاتهامات إلى أي طرف من منافسيه.
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تعليق واحد
اظن ان النظام الجزائري له يد في ما حصل بطريقة او باخرى