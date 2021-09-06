الصورة تعبيرية

تارودانت : تحقيقات في ظروف اندلاع نيران بضعية لمرشح اشتراكي

2021-09-06 / 3:06 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

باشرت سرية الدرك بتارودانت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها في ظروف وملابسات اندلاع نيران في ضيعة فلاحية في ملكية ” القدوري” مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الجنوبية.

النيران بحسب الصورة التي توصلت بها ” هبة بريس” يظهر من خلالها حجم المغروسات من اشجار الليمون التي التهمتها النيران، قبل أن تتمكن الوقاية المدنية من محاصرة النيران بمساعدة الساكنة.

وكتب المرشح ” القدوري” تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أشار فيها حجم الخسائر، دون توجيه الاتهامات إلى أي طرف من منافسيه.

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