“رسالة لصاحب البطن المنفوخة”.. المخرج الجوهري لبنكيران: “كركوز حزب إخوان الشيطان”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجه المخرج المغربي الكبير عبد الإله الجوهري رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران،(وجه) عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”.

و كتب الجوهري تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”عندي موفق واضح من مسألة الخوض في موضوع الانتماء السياسي للفنانين، لأنني كنت دائما اعتبر الفنان ملك للجميع، يعني له جمهور يعشق أعماله، جمهور بألوان سياسية مختلفة، وقناعات فكرية متعددة، وبالتالي وجب الحفاظ على مسافة فاصلة بينه وبين الدعاية لهذا الحزب او ذاك لكي لا يستفز مشاعر احد”.

و تابع :” وإن كنت، ولا زلت أؤمن ان هذا لا يمنع أن يتبنى الفنان أطروحات معينة، المستندة على خلفيات واضحة يدافع عنها بكل شجاعة، من خلال أعماله الفنية، ويسعى لتكريسها ابداعيا، خاصة منها الأطروحات الفنية الفكرية المنتصرة للنور والحق، المحاربة للجهل والمسخ والظلام.”.

و واصل:”لكن الآن، وبالنظر لدقة المرحلة، ومحاولة عودة الخفافيش والذئاب الملتحية إلى واجهة الواقع السياسي المغربي بكل قلة ادب بعد سنوات من الجفاف والتراجع التام، الناتج عن تحملهم مسؤولية قيادة الحكومة، بدأت أقتنع أن المواجهة مع هؤلاء الحرامية، تجار الدين والعرض، يجب أن تكون هذه المرة مفتوحة، أي مواجهة لا لف فيها أو دوران، واضحة وضوح شمس الحقيقة في سماء بلد جميل كالمغرب”.

و أضاف :”مناسبة القول والرد، الخرجة المقيتة لصاحب البطن المنفوخة من اكل السحت، المسمى بنكيران، العقلية السياسية المتورمة من كثرة الارتماء في احضان الشعبوية، والقناعة الدينية الانتهازية الناتجة عن ضعف الايمان، خرجة ضد جمع من الفنانين المحترمين، الذين التحقوا مؤخرا بحزب الحمامة، وشكلوا فدرالية للدفاع من داخل هذا الحزب عن حقوق الفنانين في العيش الكريم، وقبل ذلك ممارسة حياتهم الفنية المهنية بكل أريحية وحرية”.

و استرسل قائلا:”حيث وصف دعمهم لحزب معين، وممارستهم السياسية، بالاشهار الشبيه باشهار مربى عيشة (كوفيتير عيشة) الشهير، وهو وصف وإن دل فإنما يدل وبالملموس، أن خرجة صاحب الريع والسبعة ملايين والوجه الممسوخ، جاءت للتعبير بكل وضوخ عن مستواه السياسي المتدني، القائم على الشعبوية، وخطابات الكراهية. لأن هذا الوصف، وصف رجل المخابرات القديم الذي تجسس، كما يعلم الجميع، للبصري ورجالاته، “السياسي” صاحب الرذاذ والعجاج، أيام المعارضة، في البرلمان، يريد مصادرة حق الفنانين من ان يكونوا مواطنين يمارسون مواطنتهم بكل حرية ، وبالتالي، ومن خلال الفهم السقيم لصاحب عقلية “هذا ما وجدنا أباءنا عليه”، ليس من واجبهم ممارسة حقوقهم السياسية من داخل الإطارات الحزبية التي تخالف رؤاه المصابة بمرض داء الرمد”.

و أضاف :”مربى عيشة” (كوفيتير عيشة)، وكما يعرف الجميع، مربى لذيذ، والاشهار الذي صنع له يعتبر من أنجح الإشهارات في تاريخ التلفزيون المغربي، يحفظ ترنيمته الشيوخ قبل الاطفال، وبالتالي لا يضير في شيء أن يتم تشبيه التحاق هؤلاء الفنانين، الذين تتقدمهم الفنانة فاطمة خير، بحزب الأحرار، لأنه التحاق من أجل وضع حد للشلاهبية ومرتزقة الدين، في الساحة السياسية والفنية المغربية. أساسا منهم شلاهبية الدعوة “للفن النظيف”، وكل متحمس لشن الحرب ضد كل ما هو جميل تحت غطاء الدين، والدين بريء من أفهامهم السقيمة”.

و زاد:”نقول، بالفم المليان، لبنكيران، سياسي البصاق والكلام المتطاير في الهواء، كركوز الديموقراطية والممارسة السياسية النبيلة، الذي تم تحنيطه ووضعه في الرف كورق المراحيض التي لا تستعمل إلا عند كل قضاء حاجة، الفن ممارسة نبيلة، واي حديث عنه أو عن ممارسيه يتطلب من المتحدث أن يكون شريفا عفيفا طاهرا، خالي الإزار مما يشينهه. وأنا أعلم، وانت تعلم، ومعي ملايين المغاربة يعلمون جيدا أن هذه الصفات لا تتوفر فيك، وفي انصارك، بل وكل مناضلي حزبك، وبالتالي، لا تحاول الصعود للاعلى وسروالك ممزق من ناحية المؤخرة، وبكارتك السياسية مثقوبة دامية”.

و اختتم تدوينته قائلا:”اما رجال ونساء الفن، أكبر وانظف من قاموسك المليء بعبارات العهر، واجمل وانظف من سيرة أي فرد في صفوفك المائلة المفضوحة، هذا إن كان هناك جميل يناصر خزعبلاتك، أو نظيف يصفق لترهاتك.

ادعو كل الفنانين المغاربة، نعم كل الفنانين، للمشاركة في الواجب الانتخابي الوطني، والانضمام لأي حزب، نعم أي حزب، إلا حزب إخوان الشيطان، لأن ذلك يقطع الطريق على قرود الاتجار بالدين، ويسفه معهم قناعات كل انتهازي لئيم”.

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