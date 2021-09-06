عبر نفق.. أسرى فلسطينيين ينجحون في الهروب من سجن إسرائيلي

هبة بريس - وكالات

نجح 6 أسرى فلسطينيين، ليلة الأحد-الإثنين، في الفرار من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه، وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية.

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن مصلحة السجون قولها إن 6 أسرى حفروا نفقاً خرجوا منه من سجن جلبوع.

وقالت مصلحة السجون إن هذه المعلومات “أولية، حيث ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

ونوهت القناة، إلى أن زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، من بين الفارين.

وقالت القناة إن الخمسة الآخرين ينتمون لحركة “الجهاد الإسلامي”، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة”.

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