بعد عامين من التوقف بسبب كورونا.. استئناف حلقات القرآن بالحرم المكي

هبة بريس - وكالات

بعد عامين من التوقف، عادت حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد الحرام، حيث أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن حلقات تعليم القرآن الكريم اُستأنفت حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك يوميا خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد، الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.

واختتم المحمادي، بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين.

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