بعد عامين من التوقف بسبب كورونا.. استئناف حلقات القرآن بالحرم المكي

2021-09-06 / 12:48 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

بعد عامين من التوقف، عادت حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد الحرام، حيث أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن حلقات تعليم القرآن الكريم اُستأنفت حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك يوميا خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد، الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.

واختتم المحمادي، بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعزية في وفاة والد الزميل محفوظ بيكليم

تعزية في وفاة والد الزميل محفوظ بيكليم

2021-08-14 / 9:30 مساءً
Photo of وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية الجديدة بالمغرب

وزارة الأوقاف تعلن غدا الثلاثاء أول أيام السنة الهجرية…

2021-08-09 / 10:09 مساءً
Photo of الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

2021-07-20 / 10:15 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات

ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد…

2021-07-19 / 6:57 مساءً
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى عرفة لتأدية الركن الأعظم

2021-07-19 / 10:49 صباحًا
Photo of ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

ضيوف الرحمن يتوافدون الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم

2021-07-18 / 1:18 مساءً
Photo of حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

حزب الجرار يفتتح مقره الإقليمي بخريبكة

2021-07-17 / 11:44 صباحًا
Photo of ” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات والمساجد

” الاوقاف ” تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى…

2021-07-15 / 4:34 مساءً
Photo of وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

وفاة كبير علماء الازهر ” عبد الفتاح بركة”

2021-07-01 / 1:28 مساءً
Photo of تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

تعزية في وفاة الحاج ”محمد العياشي“

2021-06-28 / 8:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق