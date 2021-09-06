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العد العكسي لاقتراع 8 شتنبر يضاعف التنافس بين الأحزاب

2021-09-06 / 12:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت وتيرة الحملات الميدانية التي يقوم بها مرشحو الأحزاب السياسية بالمغرب و ذلك مع بداية العد العكسي لاقتراع الثامن من شتنبر و الذي سيحدد معالم و تموقعات الخارطة السياسية بالمغرب.

و شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية و التشريعية و الجهوية عبر مرشحيها في حشد الأنصار و المتعاطفين و الداعمين من خلال مضاعفة أعداد المشاركين في الحملات اليومية الميدانية.

التنافس الميداني و الإنزالات التي تقوم بها الأحزاب الكبرى جعلت الناخبين يجمعون على كون التنافس سيكون حامي الوطيس في غالبية الدوائر و بالأخص بالمدن الكبرى.

و لجأ العشرات من المرشحين لشباب و نساء من الأحياء الشعبية لإظهار قوتهم الميدانية من خلال حشد أكبر عدد ممكن في المسيرات و الجولات التي يقومون بها حيث يحاولون من خلال ذلك إضعاف منافسهيم و التأكيد على أنهم الأكثر حظا و شعبية للظفر بالمقاعد المتبارى بشأنها.

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