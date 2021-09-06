الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز

إيمي سمير غانم لوالديها : “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب وعدم أمان غير عادي”

2021-09-06 / 11:40 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة لها مع عائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، معلقة عليها:”عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم آمان غير عادي.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله”.

و الجدير بالذكر أن “سمير غانم ” وافته المنية ب 20 ماي المنصرم، بينما توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في السابع من شهر غشت الماضي .

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