حكيمي بعد وصول المنتخب: نشكر الجماهير المغربية على رسائل الدعم
هبة بريس
أكد أشرف حكيمي نجم المغرب وصول بعثة المنتخب المغربي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد يوم عصيب جدًا في غينيا، وقد أكد لاعب باريس سان جيرمان أن وضع جميع أفراد البعثة جيد جدًا.
ووجه النجم المغربي أشرف حكيمي الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب المغربي اليوم الإثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.
وعاشت كوناكري حالة من الاضطراب الأمني تضمنت إطلاق نار كثير وانتشار واسع للجيش في البلاد وسيطرة على القصر الرئاسي والمقرات الحيوية، مما أشعر الجميع بالقلق على بعثة المنتخب المغربي المتواجدة هناك.
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8 تعليقات
هذآ ما كنا نرجوه جميعا هو وصول الفريق الوطني المغربي إلى أرض الوطن بسلام وامان فالحمد لله على سلامته.
بدعوات الوالدين والشعب المغربي وتدخل ملكنا الغالي نصره الله وحفظه دائما سباقا للخير رجوع المنتخب الوطني المغربي لارض الوطن بصحة جيدة وحمدا لك الله بسلامنهم.
الايام التي مر بها المنتخب الوطني المغربي كانت اياما صعبة جدا مما اثرت على نفسيتهم .(الله يجعلها مغفرة الذنوب).
الحمدلله على وطنيتنا وعلى مسانتدنا للمنتخب الوطني المغربي في محنته. وشعارنا هو (الله الوطن الملك).
تشكراتنا لسفارة المغربية بكوناكري على المجهودات التي اتخذتها من أجل حماية المنتخب الوطني المغربي للرجوع إلى بلده بسلام فالف تحية وتقدير واجلال لهم.
وصول المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن كانت فرحة للشعب المغربي كأن المنتخب ولد من جديد الله يحفظ ملكنا العزيز ويطول الله في عمره
ما اصابك من حسنة فمن عند الله فالحمد الله على سلامتكم (قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا) والحمدلله ان الأمور انتهت بسلام وامان وهذا من فضل الله.
هذه درس للفريق المغربي وللمسؤولين الذين ساعدوهم الى الذهاب هناك والوضع كان غير مطمئن فنتمنى الا تكرر مثل هذه الافعال وذالك لسلامة الفريق الوطني ..