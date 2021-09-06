الابراهيمي يرد على المشككين: ” لم نرى أية إبادة بعد تلقيح 20 مليون مغربي”

هبة بريس - الرباط

رد البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، على المشككين في اللقاح المضاد للفيروس والرافضين لتلقيه.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بعد تلقيح أكثر من 20 مليون مغربي بجرعة واحدة و لم نر أي إبادة… منطقيا تبقى العودة لنقاش الأمان و السلامة و الفعالية و النجاعة مضيعة للوقت… لأن القلة القليلة من المشككين المغاربة صارت عندهم مسألة عدم التلقيح… صارت… مسألة إيمان و اعتقاد… و لن يفيد معهم لا إبراز معطيات جدية أخرى… فقد قرروا أن لا يؤمنوا حتى يرو الله جهرة… فئة ديال طارت معزة…. و أقول بكل حب و باحترام شديد لكم دينكم و لي دين… أريد أن أخصص جهدي ووقتي للتواصل مع غالبية المغاربة للخروج من الأزمة والإجابة عن أسئلتهم المشروعة…. و رحم الله الحسن الثاني الذي قال ” لا تهدروا وقتكم في طرح الحجج بحسن نية في مواجهة أشخاص نواياهم سيئة”….”

وأضاف الابراهيمي بالقول “أحب من أحب و كره من كره… يجب على جميع المغاربة أن يفتخروا بالمقاربة المغربية في مواجهة الكوفيد… و التي لا ينكرها إلا جاحد… فين شي دولة فيها اللقاحات ديال أوروبا و الشينوة و أوروبا مجموعين… و كتختار فيهم… و فابور… وكضرب الجرعة في تزنيت و الثانية في الحسيمة… و كيدقو عليك فالدار إلى نستيها… شكرا للمقاربة الملكية و في صلبها منح الاستقلالية الكاملة لإعطاء توصيات علمية متجردة تماما همها صحة و مصلحة المواطن المغربي..”

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