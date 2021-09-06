لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

الابراهيمي يرد على المشككين: ” لم نرى أية إبادة بعد تلقيح 20 مليون مغربي”

2021-09-06 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

رد البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، على المشككين في اللقاح المضاد للفيروس والرافضين لتلقيه.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بعد تلقيح أكثر من 20 مليون مغربي بجرعة واحدة و لم نر أي إبادة… منطقيا تبقى العودة لنقاش الأمان و السلامة و الفعالية و النجاعة مضيعة للوقت… لأن القلة القليلة من المشككين المغاربة صارت عندهم مسألة عدم التلقيح… صارت… مسألة إيمان و اعتقاد… و لن يفيد معهم لا إبراز معطيات جدية أخرى… فقد قرروا أن لا يؤمنوا حتى يرو الله جهرة… فئة ديال طارت معزة…. و أقول بكل حب و باحترام شديد لكم دينكم و لي دين… أريد أن أخصص جهدي ووقتي للتواصل مع غالبية المغاربة للخروج من الأزمة والإجابة عن أسئلتهم المشروعة…. و رحم الله الحسن الثاني الذي قال ” لا تهدروا وقتكم في طرح الحجج بحسن نية في مواجهة أشخاص نواياهم سيئة”….”

وأضاف الابراهيمي بالقول “أحب من أحب و كره من كره… يجب على جميع المغاربة أن يفتخروا بالمقاربة المغربية في مواجهة الكوفيد… و التي لا ينكرها إلا جاحد… فين شي دولة فيها اللقاحات ديال أوروبا و الشينوة و أوروبا مجموعين… و كتختار فيهم… و فابور… وكضرب الجرعة في تزنيت و الثانية في الحسيمة… و كيدقو عليك فالدار إلى نستيها… شكرا للمقاربة الملكية و في صلبها منح الاستقلالية الكاملة لإعطاء توصيات علمية متجردة تماما همها صحة و مصلحة المواطن المغربي..”

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‫5 تعليقات

  2. اذا لم تستح فقل ما شئت،
    الدول الاوروبية اشترت اللقاح بعرق جبينها، نحن طلبنا وسعينا حتى الهند تصدقت علينا وانت كتطنز!!!!!!
    وباااااااااااااااز

  3. انت داوي على اللقاح و متأكد من فعاليته كانك انت من قمت بالتجارب السريرية و انت من اخرجه للوحود
    الناس فالعالم ماعارفينش لما ستؤول اليه الامور
    والايام بيننا يا العالم البيولوجي.

  5. كل من ينتقد ويسخر دون أن يكون من أهل الاختصاص أو له دراية علمية بالمجال فيجب أن يخجل من نفسه إن كانت له ذرة من مروؤة

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