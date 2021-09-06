مستخدمو الحمامات يخاطبون الحكومة: “واش نسيتونا?”

هبة بريس - الرباط

وجه عدد من أصحاب ومستخدمي الحمامات الشعبية والرشاشات بالمغرب، نداء للحكومة لإعادة النظر في قرار الاغلاق بعد تراجع الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا بالمغرب.

ودعا مستخدمو الحمامات، الحكومة، الى السماح لهم باستئناف عملهم، لافتين أن قرار الإغلاق تسبب لهم في أزمات مالية واجتماعية كبيرة، في ظل عدم وجود أي بديل أو صرف مساعدات من قبل الجهات المعنية لهذه الفئة.

وأضاف مستخدمو الحمامات، أن أعضاء الحكومة انشغلوا بالحملات الانتخابية والاستحقاقات المنتظرة، ونسوا معاناة هذه الفئة التي تتفاقم يوما بعد آخر، مطالبين بضرورة إيجاد حلول واقعية في أقرب الآجال وفي مقدمتها السماح باسئتناف عملهم.

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