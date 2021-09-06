حزب إسباني يطالب بوقف ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة

هبة بريس

رفض حزب بوديموس الإسباني ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة إلى المغرب، معتبرا أن عملية الترحيل تخرق قانون القاصرين وحماية الطفولة.

وفي هذا الصدد، أكدت مسؤولة في الحزب، وهي إيسا سيرا في تصريحات لوكالة أوروبا برس، إن “وزارة الداخلية عليها وقف عملية ترحيل القاصرين المغاربة لأن اتفاقية الترحيل الموقعة بين المغرب وإسبانيا تخرق القوانين”.

وأضافت أن عمليات الترحيل مثل هذه تخدم فقط الخطاب المتطرف لحزب فوكس الذي يطالب بالترحيل في خرق للقانون ووظف القاصرين في خطابه بشكل بشع.

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