الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي يرفض التغييرات الانتخابية بنقابة” لعلج“

هبة بريس - مراكش

قرر الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للاتحاد العام لمقاولات المغرب عدم المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخابات تشكيل الهيئات الناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب المزمع إجراؤها يوم 7 شتنبر المقبل، بسبب التغييرات الجديدة التي أدخلت على طريقة تشكيل الدوائر الانتخابية للنقابة.

وكشف بلاغ أصدره مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي، عقب اجتماعه يوم السبت 4 شتنبر الماضي، توصلت جريدة “هبة بريس” الإلكترونية بنسخة منه، أنه تم التطرق إلى التغييرات التي تم إجراؤها قبل سبعة أيام من التصويت، على طريقة انتخاب الهيئات الناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذا التغيير هو التصويت في إطار الدائرة الإنتخابية الموسعة، بدلا من التصويت على مستوى الجهات، ثم تجميع التصويت على مستوى الدائرة الموسعة كما تم ذلك سنة 2015 وكما تم التأكيد على ذلك ضمن ميثاق الانتخابات الذي صادق عليه المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال اجتماعه ليوم 28 يوليوز 2021.

ووجه الغاضبون، مراسلة إلى الاتحاد العام من أجل تصحيح هذه الوضعية، وفتح باب النقاش مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب و رئيس اللجنة القانونية، بهدف استعادة شرعية العملية الانتخابية، على حد تعبير البلاغ.

وقرر المجتمعون وبإجماع 16 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والممثلين، عدم المشاركة في التصويت يوم 7 شتنبر 2021، حتى يتم إعادة الشرعية وكذلك الموافقة على تقديم الطعون اللازمة أمام المحاكم المختصة، بهدف إلغاء كل ما يتعارض مع مقتضیات ميثاق الانتخابات الذي صوت عليه مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في دورته ليوم 28 يوليوز 2021.

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