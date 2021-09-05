غينيا كوناكري..الاتحاد الإفريقي يدين الاستيلاء على السلطة بالقوة ويطالب بالإفراج عن الرئيس ألفا كوندي

2021-09-05 / 10:59 مساءً
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هبة بريس -

أدان الاتحاد الإفريقي ، اليوم الأحد ، الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا كوناكري ، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

وأكد الاتحاد الإفريقي، في بيان، أن “الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، فيليكس تشيسكيدي ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فقي محمد ، يدينان أي استيلاء على السلطة بالقوة ويطالبان بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي”.

وأضاف البيان “إنهما يدعوان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لعقد اجتماع عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الاجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف”.

وكان عسكريون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم ، أنهم قاموا باعتقال رئيس غينيا كوناكري ،ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وحل الحكومة والمؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والبحرية للبلد.

وعلّل هؤلاء العسكريون إقدامهم على هذا العمل “بالوضع السياسي والاقتصادي في غينيا، وجمود مؤسسات الدولة، واستغلال العدالة، وانتهاك حقوق المواطنين، وكذا الفساد المالي، وتفشي الفقر”.

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