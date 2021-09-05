طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى أرض الوطن

2021-09-05 / 10:38 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

أقلعت طائرة المنتخب الوطني، قبل قليل، من مطار كوناكري الدولي للعودة إلى أرض الوطن.

وعاشت بعثة المنتخب الوطني لحظات عصيبة هذا اليوم، على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا كوناكري، والذي أدى لاعتقال رئيس البلاد ألفا كوندي.

ومعلوم أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن عن تأجيل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد غينيا إلى وقت لاحق، برسم تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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‫10 تعليقات

  2. لماذا هذآ التعب كله كان في البداية حسم الموقف ومراعاة في نفسية اللاعبين لأنهم كانوا يعرفون ماذا يحدث في غينيا. ولكن الحمدلله انقدوا الموقف قبل أن تقع كارثة لايحمد عقباها.

  3. كل ما نترجاه من الله عزوجل ان يعود المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن سالما معافى هذآ هو الأهم عندنا . أما المقابلة فستجرى لاحقاً . او تؤجل الى أجل غير مسمى….

  4. سلامة اللاعبين والطقم المرافق له بالعودة إلى وطنهم الأم ونتمنى ان تجرى المقابلة في المغرب حتى نسترجع الإبتسامة للاعبين

  5. أنا لم أكن اهتم بالكرة ولكن عندما سمعت بهذا الخبر لم اتملك نفسي وشعرت كأني فقدت أحدا من ابنائي .لهذا اطلب من الله عزوجل ان ان يعود المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن بسلام يآرب.

  6. تحية وتقدير واجلال الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه الذي امر السلطات بالعودة الفورية للمنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن وهذا ماوقع حيث اقلعت الطائرة من مطار كوناكري متوجهة إلى المغرب.

  9. قرار صائب التي اتخذته الكاف والفييفا في تاجيل المبارة كرة القدم التي كانت ساجرى غدا . وكل ما نتمناه هو عودة ميمونة الفريق والطقم المرافق له.

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