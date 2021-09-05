طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى أرض الوطن

هبة بريس - الرياضة

أقلعت طائرة المنتخب الوطني، قبل قليل، من مطار كوناكري الدولي للعودة إلى أرض الوطن.

وعاشت بعثة المنتخب الوطني لحظات عصيبة هذا اليوم، على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا كوناكري، والذي أدى لاعتقال رئيس البلاد ألفا كوندي.

ومعلوم أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن عن تأجيل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد غينيا إلى وقت لاحق، برسم تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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