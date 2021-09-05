طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى أرض الوطن
هبة بريس - الرياضة
أقلعت طائرة المنتخب الوطني، قبل قليل، من مطار كوناكري الدولي للعودة إلى أرض الوطن.
وعاشت بعثة المنتخب الوطني لحظات عصيبة هذا اليوم، على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا كوناكري، والذي أدى لاعتقال رئيس البلاد ألفا كوندي.
ومعلوم أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن عن تأجيل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد غينيا إلى وقت لاحق، برسم تصفيات كأس العالم قطر 2022.
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10 تعليقات
نتمنى لمنتخبنا الوطني لكرة القدم عودة ميمونة الى وطنهم الأم ودويهم وعائلتهم بالصحة والعافية ونفسية هادئة.
لماذا هذآ التعب كله كان في البداية حسم الموقف ومراعاة في نفسية اللاعبين لأنهم كانوا يعرفون ماذا يحدث في غينيا. ولكن الحمدلله انقدوا الموقف قبل أن تقع كارثة لايحمد عقباها.
كل ما نترجاه من الله عزوجل ان يعود المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن سالما معافى هذآ هو الأهم عندنا . أما المقابلة فستجرى لاحقاً . او تؤجل الى أجل غير مسمى….
سلامة اللاعبين والطقم المرافق له بالعودة إلى وطنهم الأم ونتمنى ان تجرى المقابلة في المغرب حتى نسترجع الإبتسامة للاعبين
أنا لم أكن اهتم بالكرة ولكن عندما سمعت بهذا الخبر لم اتملك نفسي وشعرت كأني فقدت أحدا من ابنائي .لهذا اطلب من الله عزوجل ان ان يعود المنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن بسلام يآرب.
تحية وتقدير واجلال الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه الذي امر السلطات بالعودة الفورية للمنتخب الوطني المغربي إلى أرض الوطن وهذا ماوقع حيث اقلعت الطائرة من مطار كوناكري متوجهة إلى المغرب.
نحن نريد سلامة للاعبين قبل كل شيء المبارة ستجرى لاحقاً ولكن إذا فقدنا واحد من للاعبين لم نعوضه .
لماذا وافق المغرب للفريق بالذهاب الى غينيا وهو يعرف الأوضاع السياسية المضطربة التي تعرفها غينيا.
قرار صائب التي اتخذته الكاف والفييفا في تاجيل المبارة كرة القدم التي كانت ساجرى غدا . وكل ما نتمناه هو عودة ميمونة الفريق والطقم المرافق له.
نتمنى كذالك العودة الجالية المغربية الى وطنهم . وسلامة الفريق بالعودة إلى أرض الوطن وسلامة الجميع.