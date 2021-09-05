كفاءات ووجوها شابة تقود لائحة ”الوردة“ بعين الشق وسط ترحيب للناخبين

هبة بريس - الرباط

تستمر لليوم العاشر على التوالي الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة عين الشق بأحياء المكانسة وسيدي معروف وأولاد رحو وعين الشق وكاليفورنيا، وسط ترحيب من طرف سكان عين الشق الذين عبروا عن رغبتهم في التغيير بعين الشق بعدما ضاقوا درعا بوجوه عمرت بالمجالس المنتخبة لأكثر من ولايتين.

وحسب إدارة الحملة الانتخابية، فإن لوائح الاتحاد الاشتراكي بعين الشق، قد لقيت ترحيبا داخل “قلاعا انتخابية” كانت إلى وقت قريب متحكم فيها من طرف “كائنات انتخابية”، كأحياء المكانسة وأولاد بوعبيد والمزابيين ودوار الطيبي وأولاد رحو وعمارات باشكو.

وقدم رفاق عبد الرحيم بوعبيد وجوه جديدة وشابة للتنافس على 30 مقعد بمجلس المقاطعة و10 مقاعد بمجلس المدينة و5 مقاعد بمجلس الجهة و3 مقاعد بمجلس النواب، وهو ما جعل الناخبات والناخبين يتجاوبون مع الحملة ومنهم من أختار التطوع رفقة مرشحات ومرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي بعين الشق ودعوة الناخبين والناخبات للتصويت على اللائحة النيابية واللوائح الجماعية (مجلس الجماعة والجهة).

وقال عبد الرحيم منصور، وصيف لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للانتخابات الجماعية بمقاطعة عين الشق، أن “الحزب قرر العودة بقوة إلى التسيير المجالس المنتخبة، ويضع نصب عينيه الحصول على أكبر المقاعد بمقاطعة عين الشق ومجلس المدينة وذلك لإسماع صوت الساكنة والعودة بشكل قوي إلى تسيير دواليب الشأن المحلي بهذه العمالة”، يقول المتحدث.

وخلقت لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المفاجأة وأعادت حسابات أغلبية اللوائح المتنافسة الـ26 التي لم تكن تضع في حسبانها أن لائحة الاتحاد الاشتراكي ستحضى باستقبال حار من طرف السكان بتراب عمالة مقاطعة عين الشق.

وبالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، فإن الحملة التواصلية الانتخابية ترتكز أيضا على التواصل الرقمي عبر إطلاق موقع إلكتروني https://usfpainchock2021.ma/ تم إحداثه بالمناسبة وكذا عبر شبكات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك، اليوتوب، تويتر) والتراسل الفوري بغية تقديم مرشحاته ومرشحيه للناخبين والناخبات بعين الشق.

ودخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلائحة تضم وجوه حزبية جديدة (محامين، أطباء، صيدلة، خبراء في تخصصات متعددة، موظفين…) تمرست في العمل الجمعوي والسياسي ولم يسبق لها أن تحملت أية مسؤولية في المجالس الجماعية السابقة، ما جعل ساكنة عين الشق التي اشتاقت إلى التغيير بسبب وجوه عمرت لأزيد من 20 سنة بالمقاطعة ومجلس المدينة.

ودعا مرشحو ومرشحات الحزب الناخبين والناخبات إلى الذهاب إلى صناديق التصويت يوم 8 شتنبر 2021، والتصويت بكثافة خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 100 ألف ناخب من سكان دائرة عين الشق لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع.

لائحة الاتحاد الاشتراكي بعين الشق سواء التشريعية التي يقودها محمد شوقي أو الجماعية (بدر أو شيخي، عبد الرحيم منصور) أوبالجهة التي يقودها المحامي عبد الهادي الإدريسي الحسني، أو اللائحة النسائية التي تقودها ليلى بوهو، أطلقت نداء من أجل التغيير.

وتعهدت بإخراج مستشفى إقليمي إلى حيز الوجود ودعم القطاع الصحي بعمالة مقاطعة عين الشق. ودعا نداء حزب الوردة بعين الشق إلى دعم قطاع التعليم بالعمالة خاصة الأحياء التي تعرف خصاصا في المؤسسات التعليمية، وإخراج كل المؤسسات التعليمية المبرمجة في مخططات التنمية والتي ظلت حبرا على ورق. كما دعا إلى إعادة هيكلة الدرب القديم بعين الشق والعمل على تمليك منازله ومحلاته التجارية بالشروط المناسبة التي ترضي الساكنة المستفيدة، والعمل أيضا على تمليك سكان بلوك الجماعة بسيدي معروف لقطعهم الأرضية.

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