تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات كورونا

2021-09-05 / 8:59 مساءً
0
هبة بريس - الرياضة

توقفت المباراة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني ،اليوم الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ولم يمض على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس.

والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب

ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة…

2021-09-05 / 6:59 مساءً
Photo of الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة الرياضة العالمية

الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة…

2021-09-05 / 6:30 مساءً
Photo of مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

2021-09-05 / 3:11 مساءً
Photo of بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

2021-09-04 / 10:27 مساءً
Photo of الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما قبل الأخير

الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما…

2021-09-04 / 9:19 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي…

2021-09-04 / 2:06 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي…

2021-09-04 / 12:13 مساءً
Photo of بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

2021-09-04 / 10:33 صباحًا
Photo of بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400 متر

بارالمبياد طوكيو.. المغربي أيوب سادني يتأهل إلى نهائي 400…

2021-09-03 / 1:39 مساءً
Photo of خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

2021-09-03 / 9:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق