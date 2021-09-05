تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات كورونا

هبة بريس - الرياضة

توقفت المباراة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني ،اليوم الأحد، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ولم يمض على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس.

والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

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