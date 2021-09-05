ارتفاع عدد قتلى إعصار أيدا في الولايات المتحدة إلى 50 قتيلا على الأقل

2021-09-05 / 8:03 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ارتفع عدد ضحايا الإعصار أيدا، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى 50 قتيلا على الأقل.

وذكرت “رويترز” أنه لا يزال هناك أمل في العثور على مفقودين في مياه الفيضانات، فيما دعا البابا فرنسيس المتضررين من العاصفة للتحلي بالقوة.
وصرح متحدث باسم، كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر والباقون في مدينة نيويورك، كما حاصرت المياه جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية.

في سياق متصل، سقط 27 قتيلا في نيوجيرزي، وما زال أربعة في عداد المفقودين وفقا لمتحدث باسم فيل ميرفي حاكم الولاية.

وأُعلنت حالة وفاة بسبب الإعصار في ولاية كونيتيكت، وكما أعلنت بنسلفانيا مقتل أربعة على الأقل وماريلاند أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

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