Nantes' head coach Vahid Halilhodzic looks on during the French League Cup football match between Montpellier and Nantes, at the Mosson stadium in Montpellier, southern France on October 30, 2018. (Photo by PASCAL GUYOT / AFP) (Photo credit should read PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images)

اطلاق نار طيلة الوقت..خاليلوزيتش : لازلنا عالقين في الفندق بكوناكري والوضع غير آمن

2021-09-05 / 7:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، عن الوضع الذي يعيشه الفريق الوطني بالفندق حيث تقيم البعثة المغربية بالعاصمة الغينية كوناكري التي شهدت انقلابا عسكريا اليوم الأحد أطاح بنظام الرئيس الفا كوندي.

ؤقال خاليلوزتش في تصرح لصحيفة “ليكيب الفرنسية ” إن بعثة “أسود الأطلس” المتواجدة حالياً بمدينة كوناكري، عالقة في فندق إقامتها، بسبب الأجواء غير الآمنة التي تسود العاصمة الغينية قائلا : “نحن في الفندق الآن، نسمع على امتداد اليوم طلقات نارية، لازلنا ،ننتظر الترخيص والإذن للتوجه إلى المطار، لحدود اللحظة، نحن عالقون”.

وأضاف: “هناك طائرة تنتظرنا، لكن يتعيَّن علينا أولاً الحصول على الإذن. ثم إن الرحلة إلى المطار تستغرق ما بين 45 دقيقة وساعة، حينما تتناهى إليك أصوات الطلقات النارية في الخارج، تُدرك أن الوضع غير آمن مئة بالمئة”.

و أعلن عسكريون في غينيا، الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي، في أعقاب إطلاق نار كثيف في العاصمة، في وقت حاولت وزارة الدفاع نفي الأمر عبر الإعلان “صد” هجوم، وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر الرئيس ألفا كوندي رهن الاحتجاز.

وأكدت القوات الخاصة الغينية الأحد القبض على كوندي، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وذكرت هذه القوات أيضا أنها “حلت” مؤسسات الدولة في غينيا، وذلك في فيديو وجهته إلى لوكالة “فرانس برس”.

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تعليق واحد

  1. غينيا الذهب والياقوت والمعادن النفيسة والنادرة والانقلابي الذي تكون في فرنسا والذي كان ضمن الجيش الفرنسي حتى عام 2018 والفاهم يفهم من وراءه
    انه نفس الفيلم يتكرر في دول لا لشيئ سوى لان بها خيرات وفيرة تسيل لعاب عصابات تجارة المعادن النفيسة

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