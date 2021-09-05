ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب

هبة بريس - الرباط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر إقامتها في كوناكري (غينيا) غدا الإثنين.

وأوضح بيان مشترك للاتحاد الدولي والكاف أن هذا القرار أملاه “الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا المتقلب للغاية”، والذي يستدعي “ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة”.

وأكد البيان أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب من قبل “الفيفا” و “الكاف”، مشيرا إلى أنه سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة في وقت لاحق.

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