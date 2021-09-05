People look on as members of the Guinean Police National drive through the central neighbourhood of Kaloum in Conakry on September 5, 2021 after sustainable gunfire was heard. - Gunfire was heard in Conkary in the morning and troops were seen on the streets, witnesses told AFP. There was no immediate explanation for the incidents in Conakry's Kaloum peninsula, where the presidency, various institutions and offices are located. (Photo by CELLOU BINANI / AFP)

ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب

2021-09-05 / 6:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر إقامتها في كوناكري (غينيا) غدا الإثنين.

وأوضح بيان مشترك للاتحاد الدولي والكاف أن هذا القرار أملاه “الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا المتقلب للغاية”، والذي يستدعي “ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة”.

وأكد البيان أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب من قبل “الفيفا” و “الكاف”، مشيرا إلى أنه سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة في وقت لاحق.

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‫7 تعليقات

  2. احسن ما قامت به الكاف والفييفا في تاجيل هذه المباراة التي كانت ستقام بغينا لأن الوضع الراهن لايبشر بخير نطلب السلامة يارب للجميع.

  4. عاش ملكنا الغالي عند سماعه الخبر فورا أمر السلطات بأن تقوم بالاجراءات لازمة لعودة المنتخب الوطني الى وطنه فورا.

  5. كيف يعقل على الحكومة أن توافق على سفر المنتخب الوطني اللى ببلد فيه النزاعات السياسية وحروب أهلية كان من الاول رفض هذه السفرية ..

  6. نتمنى أيضا للجالية المغربية بالعودة إلى وطنهم حتى يستقر الوضع ويتم الرجوع الى مقر عملهم بإذن الله.لان الوضع غير مطمئن..

  7. نتمنى أن ترجع المياه إلى مجراها الطبيعي ويعم السلام في هذآ البلد الإفريقي ونرجوا التدخل الفوري من الدول العربية والغربية للحد من هذه النزاعات السياسية …

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