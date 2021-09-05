انقلاب غينيا..سفارة المغرب بكوناكري تحاول ايجاد مخرج لاجلاء بعثة المنتخب الوطني

2021-09-05 / 6:54 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تزامن تواجد بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم بدولة غينيا كوناكري مع الانقلاب العسكري الذي قاده الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح بنظام الرئيس الفا كوندي ،الأمر الذي عجل بتحرك سفارة المملكة بهذا البلد الافريقي لاجلاء بعثة الفريق الوطني بعد ورود أنباء عن استحالة اجراء المباراة التي كانت مقررة يوم غد الاثنين.

وبحسب مصادر متطابقة فإن السفير المغربي، مجيد حليم، يجري اتصالات من اجل ايجاد مخرج لاجلاء بعثة المنتخب الوطني الذي يقيم بفندق بالعاصمة الغينية حيث جرى اشتباك بين الانقلابيين وافراد موالين للرئيس الفا كوندي.

وأكدت القوات الخاصة الغينية الأحد القبض على الرئيس ألفا كوندي و”حل” مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وقال قائد القوات الخاصة اللفتانت كولونيل مامادي دومبويا وهو إلى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو “لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حاليا في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية”.

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