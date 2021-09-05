الدفاع الغينية تعلن التصدي لهجوم مسلح على القصر الرئاسي وإعادة فرض الأمن

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الغينية، اليوم الأحد، “التصدي لهجوم مسلح شنه متمردون على القصر الرئاسي وإعادة الأمن والهدوء”، مشيرة إلى أنهم بثوا الفزع في قلوب المواطنين.

. وقالت وزارة الدفاع الغينية، في بيان لها، إن “الحرس الرئاسي وقوات الدفاع والأمن والموالين والجمهوريين تصدوا لهجوم مسلح شنه متمردون صباح اليوم”، مشيرا إلى “استمرار عمليات الأمن لإعادة النظام والسلام”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، ألفا كوندي، والحكومة، يدعوان السكان إلى الهدوء ويدعوهم إلى توخي اليقظة طوال مدة العمليات العسكرية”.

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندي، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا، مؤكدة أن القوات الخاصة وعسكريون أعلنوا تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، بجانب اعتقال الرئيس الغيني.

وكان مصدر عسكري، قد كشف، اليوم الأحد، أن الجيش الغيني، تمكن من إحباط محاولة انقلاب في العاصمة كونكاري قبل قليل. وأفاد المصدر العسكري لوكالة “سبوتنيك” أن القوات الموالية للرئيس الغيني اعتقلت 25 عسكريا شاركوا في التمرد الذي شهدته العاصمة كوناكري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط كونكاري. وأكدت “رويترز” مشاهد لمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر دوي إطلاق النار الكثيف.

وقال مصدر عسكري إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وذكر مسؤول حكومي كبير أن الرئيس ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال شاهد لوكالة “رويترز” إنه رأى مدنيا مصابا بأعيرة نارية.

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