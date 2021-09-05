الدفاع الغينية تعلن التصدي لهجوم مسلح على القصر الرئاسي وإعادة فرض الأمن

2021-09-05 / 5:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الغينية، اليوم الأحد، “التصدي لهجوم مسلح شنه متمردون على القصر الرئاسي وإعادة الأمن والهدوء”، مشيرة إلى أنهم بثوا الفزع في قلوب المواطنين.

. وقالت وزارة الدفاع الغينية، في بيان لها، إن “الحرس الرئاسي وقوات الدفاع والأمن والموالين والجمهوريين تصدوا لهجوم مسلح شنه متمردون صباح اليوم”، مشيرا إلى “استمرار عمليات الأمن لإعادة النظام والسلام”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، ألفا كوندي، والحكومة، يدعوان السكان إلى الهدوء ويدعوهم إلى توخي اليقظة طوال مدة العمليات العسكرية”.

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن رئيس غينيا، ألفا كوندي، اعتقل من قبل متمردين نفذوا انقلابا عسكريا، مؤكدة أن القوات الخاصة وعسكريون أعلنوا تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، بجانب اعتقال الرئيس الغيني.

وكان مصدر عسكري، قد كشف، اليوم الأحد، أن الجيش الغيني، تمكن من إحباط محاولة انقلاب في العاصمة كونكاري قبل قليل. وأفاد المصدر العسكري لوكالة “سبوتنيك” أن القوات الموالية للرئيس الغيني اعتقلت 25 عسكريا شاركوا في التمرد الذي شهدته العاصمة كوناكري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط كونكاري. وأكدت “رويترز” مشاهد لمقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر دوي إطلاق النار الكثيف.

وقال مصدر عسكري إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وذكر مسؤول حكومي كبير أن الرئيس ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال شاهد لوكالة “رويترز” إنه رأى مدنيا مصابا بأعيرة نارية.

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‫7 تعليقات

  1. دولة يغمرها الفقر زائد على ذالك كثرة الفوضى والحروب الأهلية والجرائم والفتن وعدم الاستقرار ورغم ذلك هناك أشخاص يريدون انقلابات في هذآ البلد الإفريقي فلا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  2. إن مصدر عسكري تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم الذي يشمل الوزارات والهيئات الحكومية والقصر الرئاسي فهذا حماية وفرض الأمن…

  4. نتمنى للدول العربية والغربية التدخل السريع للحد من هذه النزاعات في محاولة انقلاب في العاصمة وهذا سيكون انعكاسات الأزمة الاقتصادية للبلد فنتمنى جميع الهيئات والمنظمات …الحقوقية الدولية في التدخل…

  6. انها الاعمال الخبيثة لاستخبارات الجيش و العصابة الجزاءرية لكل من فتح قنصلية في الصحراء المغربية انه الحقد الاعمى اللهم اجعل كيدهم في نحرهم

  7. قلوبنا مع غينيا ولهذا يجب على المسؤولين بفك النزاعات والتدخل الدول الفوري من أجل حماية الشعب الغينيي لإعادة الأمن والاستقرار والهدوء النفسي الذي بث الفزع والرعب في نفسية الشعب الغيني

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