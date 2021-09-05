تسجيل 3043 إصابة و80 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3043 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 884085 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية الخاصة بوباء كورونا فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 23402 من الفحوصات خلال المدة نفسها، قد بلغ 8278164 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 80 وفاة ليصل العدد إلى 13073

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