جنوب إفريقيا.. الإفراج عن رئيس البلاد السابق لأسباب صحية

هبة بريس _ وكالات

قالت إدارة الإصلاحيات الحكومية في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إن الرئيس السابق المسجون، جاكوب زوما، وُضع في حالة إفراج طبي بسبب اعتلال صحته.

وكانت سلطات السجن قالت الشهر الماضي إن زوما خضع لعملية جراحية غير محددة، ومكث في المستشفى، مع التخطيط لإجراء المزيد من العمليات الجراحية له.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بالحضور فيها وتقديم شهادته في تحقيق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات، حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا، على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى “كوفيد-19”.

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