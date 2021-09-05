الدارالبيضاء: توقيف سائق ظهر في فيديو يحمل شخصا فوق غطاء محرك سيارته

2021-09-05 / 3:30 مساءً
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هبة بريس _ البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع مقطع فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري، يظهر سيارة منطلقة بسرعة وهي تحمل على غطاء محركها شخصا في ظروف من شأنها تهديد سلامته الجسدية والمس بأمن مستعملي الطريق.

وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، وتتعلق بخلاف حول أسبقية المرور تطور إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية التي يظهرها هذا التسجيل، والتي أسفرت الأبحاث بخصوصها عن توقيف سائق السيارة المشتبه فيه، الذي تبين أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، فضلا عن توقيف شخص آخر كان برفقته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع مرافقه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للبحث معهما حول تورطهما في خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال والسياقة الخطيرة وتعريض أمن مستعملي الطريق للخطر.

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