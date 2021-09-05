مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

2021-09-05 / 3:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

شهدت غينيا كوناكري صبيحة الأحد محاولة انقلاب، تزامنت مع تواجد المنتخب المغربي هناك، تحسبا لمواجهة منتخب غينيا في إطار الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي حاليا بالعاصمة الغينية كوناكري، حيث ينتظر أن يخوض مساء الأحد حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الغيني يوم غد الاثنين بالعاصمة كوناكري.

وفي ظل الوضع الذي تعيشه العاصمة كوناكري، تبقى مباراة المنتخب المغربي أمام مضيّفه غينيا، مهددة بعدم إجرائها في التاريخ المحدد، خاصة إذا ما تفاقمت الأوضاع أكثر في الساعات المقبلة

وتبقى اخبار المنتخب المغربي المتواجد بكوناكري شحيحة تزامنا ومخاولة الانقلاب

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