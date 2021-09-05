سعد الدين العثماني

العثماني يؤكد أن البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية طموح وواقعي

2021-09-05 / 2:50 مساءً
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هبة بريس

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن البرنامج الانتخابي الذي يقدمه حزبه طموح وواقعي، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة وفرص التقدم والتنمية.

وجاء ذلك في مهرجان رقمي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، أمس السبت، بمشاركة وكلاء اللوائح الانتخابية بعمالة فاس.

وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحملة الانتخابية مناسبة للوقوف على منجزات الحزب وتقديمها للمواطنين وبسط الخطوط العريضة للاستمرار في ما تم إنجازه وما يمكن أن يحققه الحزب في المستقبل .

وأشاد العثماني بالحصيلة التي حققها الحزب على صعيد الحكومة إلى جانب فرقاء آخرين مؤكدا أنها حصيلة مشرفة وجيدة ولأول مرة يتم تقديمها على موقع إلكتروني خاص مدعمة بأرقام وإحصائيات واضحة .

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن جزءا كبيرا من البرنامج الحكومي تم انجازه وأوراش تنموية كبيرة انطلقت.

وقال إن الحزب يتوجه للمواطنات والمواطنين برسالة مبنية على ثلاث ركائز أساسية أولها مقاربته للشأن السياسي من خلال إيمانه بممارسة سياسية نبيلة ترتكز على المبادئ وحسن اختيار المرشحين الذين قاموا بمواكبة انتظارات ومشاكل الساكنة، وثانيها نزاهة أعضاء الحزب أما الثالثة فتتمثل في ممارسة حملة انتخابية نظيفة يقدم فيها الحزب أفضل مرشحيه نساء ورجالا.

وتميز المهرجان الرقمي بتقديم البرنامج الانتخابي للحزب بعمالة فاس وبكلمات وكلاء لوائح دائرتي فاس الشمالية وفاس الجنوبية للانتخابات التشريعية وكيلات ووكلاء لوائح الحزب للانتخابات الجماعية والجهوية

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