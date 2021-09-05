محاولة انقلاب بغينيا .. السلطات تعتقل 25 عسكريا متورطا فيها

هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار الكثير الذي دوى اليوم في عاصمة غينيا مدينة كوناري جاء على خلفية محاولة انقلاب، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا فيها

ونقلت اوكالة رويترز عن مصدر عسكري أنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود المدججين بالسلاح حول القصر.

هذا ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار وانتشار الجيش وسط العاصمة.

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