لقاح كورنا
صورة تعبيرية

” الصحة ” تخرج عن صمتها حيال وفاة تلميذ بالخميسات بعد تلقيه جرعة أولى من ” لقاح “ كورونا

2021-09-05 / 12:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نفت المديرية الإقليمية للخميسات وفاة تلميذ مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بهذا الإقليم، واصفة ذلك ب”الخبر الزائف”.

وجاء في بلاغ تكذيبي للمديرية، إنه “على إثر تداول مقطع فيديو يدعي من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم الخميسات، تنفي المديرية الإقليمية للخميسات نفيا قاطعا هذا الخبر الزائف”.

وأكد البلاغ أن عملية التلقيح الخاصة بالفئة العمرية 12-17 سنة تمر في أجواء عادية، وتعرف إقبالا كبيرا من طرف أولياء الأمور والتلاميذ على مستوى الإقليم.

وخلصت المديرية إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر، “الذي لا أساس له من الصحة، ويهدف أصحابه إلى تحريض المواطنين والتشويش على هذه العملية الهامة، والتي تندرج في إطار حماية التلاميذ وأسرهم ضد كوفيد-

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‫9 تعليقات

  1. كيف يعقل على وزارة الصحة ان تقوم بمثل هذه الأفعال الإجرامية وهي التي تقوم بحماية التلاميذ فهذا في اعتقاد سوى اشاعات كاذبة لتخويف الآباء من لقاح أبنائهم واللجوء إلى مراكز التلقيح !!!

  2. الوزارة كانت جد متشددة على التلقيح التلاميذ والتسريع بتحقيق المناعة الجماعية لتمكينهم من العودة إلى الدراسة بشكل حضوري وكيف الآن نسمع مثل هذه الأخبار والأمر بدأ يحير!!!!!

  3. إذا كان فعلا ان التلقيح الذي تلقيه التلميذ أدى به إلى الوفاة كما سبق للشابة التي ألقت التلقيح وكذالك أدى بها الى الوفاة وقضيتها دمصت والان لم نعرف ماذا فعلت السلطات القضائية لهذا الموضوع وهكذا سيقع لهذا التلميذ الذي ذهب ضحية ربما بسبب التلقيح فلاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …..

  4. هل التلقيح بالنسبة للأطفال أخطر على صحتهم بالاخص على سنهم ربما هو الدافع الذي لم يقاومه هذآ التلميذ مما أدى به إلى الوفاة.ولكن كان على الوزارة الصحة ان تراعي لصحة التلاميذ حتى لايقعوا في هذآ الموقف الحرج .

  5. هناك بعض الدول الأوروبية قامت بتوقيف التلقيح الأطفال الذي لا يتجاوز عمره 15سنة فيبقى السؤال مطروح لوزارة الصحة لماذا لم تتوفقوا انتم كذالك لتلقيح الاطفال الذين لم يتجاوزن سن 15 سنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  6. لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين على وزارة اللاصحة الكذابة و على الإعلام البوق تاعها، انشر او لا تنشر غادي تبعكم اللعنة إلى يوم الحساب إن شاء الله

  7. بدأ الشك يواردنا ولا نعرف هل تلقيح ابنائنا كان صائب ام غلطة لانسامح بها أنفسنا ولكن الذنب الكبير والعتاب يرجع إلى وزارة الصحة لانها هي المسبب فيما يقع لابنائنا وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم إذا كان فعلا هذآ صحيح…

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