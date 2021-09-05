” الصحة ” تخرج عن صمتها حيال وفاة تلميذ بالخميسات بعد تلقيه جرعة أولى من ” لقاح “ كورونا

هبة بريس _ الرباط

نفت المديرية الإقليمية للخميسات وفاة تلميذ مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بهذا الإقليم، واصفة ذلك ب”الخبر الزائف”.

وجاء في بلاغ تكذيبي للمديرية، إنه “على إثر تداول مقطع فيديو يدعي من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم الخميسات، تنفي المديرية الإقليمية للخميسات نفيا قاطعا هذا الخبر الزائف”.

وأكد البلاغ أن عملية التلقيح الخاصة بالفئة العمرية 12-17 سنة تمر في أجواء عادية، وتعرف إقبالا كبيرا من طرف أولياء الأمور والتلاميذ على مستوى الإقليم.

وخلصت المديرية إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر، “الذي لا أساس له من الصحة، ويهدف أصحابه إلى تحريض المواطنين والتشويش على هذه العملية الهامة، والتي تندرج في إطار حماية التلاميذ وأسرهم ضد كوفيد-

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