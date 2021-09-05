قادة البيجيدي يستعينون ب”الكاردكورات” للتواصل مع المواطنين في الانتخابات

2021-09-05 / 12:00 مساءً
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هبة بريس _ الدار البيضاء

بعد ردود الفعل العفوية و الغاضبة من طرف عدد من المواطنين على مرشحي حزب العدالة و التنمية بعدد من مناطق المملكة و طرد بعضهم كما وقع للعثماني بالرباط و الأزمي بفاس، يبدو أن قادة البيجيدي قد غيروا خططهم لحملاتهم الميدانية.

و لجأ عدد من قياديي حزب المصباح للاستعانة برجال شداد غلاض يوفرون لهم الحماية الشخصية خلال جولاتهم غير المرغوب فيها ببعض الأحياء و هو ما زاد من حدة الاحتقان و الغضب الشعبي على مرشحي البيجيدي.

و يحاول قادة البيجيدي في حملاتهم الميدانية التقليل من شأن الاحتجاجات التي صدموا بها و التي تأتي كرد فعل طبيعي على واقع الحال بعد ولايتين من التدبير الحكومي الذي لم يرق لغالبية المغاربة.

لجوء مرشحي العدالة و التنمية ل”الكاردكورات” تحول لمادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن الحزب الذي لطالما تغنى بشعبيته و سوق خطاب “ولاد الشعب” يجد نفسه اليوم يستعين ب”الفيادر” لحمايته من احتجاجات و سخط الشعب نفسه

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‫6 تعليقات

  3. الشعب المغربي يهمهم من كل هذا هو التغير في جميع القطاعات وبالاخص قطاع التربية والتعليم وكذا الصحة وغيرها وليس بتغير انفسكم انتم استيقضوا ولو مرة واحدة في حياتكم . الله يهدي من خلق….

  4. هذآ عار ترى في المدن الكبرى تشاهد البنيات التحتية والخدمات كلها مغشوشة ولاتدري اين تذهب الميزانيات المتخصصة لهذه المشاريع فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم ولأن يتظاهرون أمام المواطن باستعانه الكاردكورات عار ثم عار!!!

  6. كان على تجار الدين ان يحملوا أسلحة الكلاشينكوف بدل الاستعانة بالفيدورات لان البزولة صعيبة باش تفطم. وسيرو الله ينعل لي ما يحشم وراه كلشي عاق بيكم 10سنوات عجاف وتريدون 5سنوات أخرى. جميعا من أجل التصويت لمعاقبة تجار الدين.

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