زعيم حزب دنماركي يلقي نسخة من القرآن الكريم على الأرض

2021-09-05 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

في محاولة منه لاستفزاز مشاعر المسلمين أقدم زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، على إلقاء نسخة من القرآن الكريم على الأرض في مدينة ستوكهولم، في السويد.

وحسب ماتناقلته صحف اجنبية فقد وقف زعيم الحزب اليميني المتطرف “بالودان” أمام مسجد “فيتجا” الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية، وبيده نسخة من القرآن، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما كان محيط المسجد خاليا.

وعقب ذلك توجه بالودان إلى حي فيتجا الذي يضم الأتراك واللاجئين المسلمين بكثافة، ورمى القرآن على الأرض، ما جعله يواجه انتقادات حادة من السكان.

وردا على الاخير ؛ تجادل مواطن من أصل تركي ، مع عناصر الشرطة الذين وفروا الحماية للمتطرف الدنماركي.

واستبعدت الشرطة بالودان من المكان بعد ازدياد وتيرة الانتقادات.

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‫4 تعليقات

  2. لا اله الا الله محمد رسول الله
    اتركوه ! هذا تصرف ايجابي جدا بالنسبة
    للقران وبالنسبة للمسلمين لان من خلال
    تصرف هذا الخبيث سيتساءل كثيرا من غير
    المسلمين عن هذا الفعل وعن هذا الكتاب
    الذي رمي في الارص ومن يكون هذا الكتاب
    بهذه الفكرة سيشتري غير المسلمين القران
    ردة فعل ستكون خيرا ان شاء الله
    كما حصل في مواقف كثيرة جدا حول العالم

  4. يصنعون التطرف ويعرفون كيف يشهرونه ويحاربونه بدم بارد.ويطعون الديمقراطية والحقوق والتعايش……احقارين الضعفاء

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