القنيطرة.. إحباط محاولة لتهريب ما يفوق طن من مخدر الشيرا

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت ، من إحباط محاولة للتهريب الدولي لطن و275 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين من بينهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن توقيف المشتبه فيهما جرى على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخلها على 39 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا و275 كيلوغراما من هذه المادة المخدرة المعدة للترويج.

وأوضح البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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