المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

هبة بريس _ متابعة

كشفت بيانات حديثة عن نمو ملحوظ في حجم التجارة ما بين إسرائيل ودول عربية

وشارك المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناتان غونين، الجمعة، بيانات أعدها مكتب إسرائيل المركزي للإحصاءات، ظهرت فيها الإمارات على رأس قائمة التبادل التجاري مع الدول العربية.

ووفقا لغونين، فقد وصلت النسبة الإجمالية للنمو التجاري إلى 243 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.

ووفقا للبيانات، فقد شهدت الفترة الواقعة ما بين يناير ويوليو 2021 تبادلا تجاريا مع الإمارات بلغ 613.9 مليون دولار، مقارنة مع 50.8 مليون دولار في ذات الفترة من 2020.

وحل الأردن في المرتبة الثانية، بحجم تجارة وصل 224.2 مليون دولار، في 2021، مقارنة مع 136.2 مليون دولار في ذات الفترة من 2020.

وظهرت مصر في المرتبة الثالثة، بحجم تجارة وصل 122.4 مليون دولار، في 2021، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020.

أما المغرب فقد احتل المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار، في 2021، مقارنة مع 14.9، في 2020.

وظهرت البحرين في المرتبة الخامسة، بحجم تبادل تجاري وصل 300 ألف دولار في 2021، بينما لم يكن هناك أي تبادل تجاري لها مع إسرائيل في 2020

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