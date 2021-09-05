المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

2021-09-05 / 9:44 صباحًا
1
هبة بريس _ متابعة

كشفت بيانات حديثة عن نمو ملحوظ في حجم التجارة ما بين إسرائيل ودول عربية

وشارك المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناتان غونين، الجمعة، بيانات أعدها مكتب إسرائيل المركزي للإحصاءات، ظهرت فيها الإمارات على رأس قائمة التبادل التجاري مع الدول العربية.

ووفقا لغونين، فقد وصلت النسبة الإجمالية للنمو التجاري إلى 243 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.

ووفقا للبيانات، فقد شهدت الفترة الواقعة ما بين يناير ويوليو 2021 تبادلا تجاريا مع الإمارات بلغ 613.9 مليون دولار، مقارنة مع 50.8 مليون دولار في ذات الفترة من 2020.

وحل الأردن في المرتبة الثانية، بحجم تجارة وصل 224.2 مليون دولار، في 2021، مقارنة مع 136.2 مليون دولار في ذات الفترة من 2020.

وظهرت مصر في المرتبة الثالثة، بحجم تجارة وصل 122.4 مليون دولار، في 2021، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020.

أما المغرب فقد احتل المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار، في 2021، مقارنة مع 14.9، في 2020.

وظهرت البحرين في المرتبة الخامسة، بحجم تبادل تجاري وصل 300 ألف دولار في 2021، بينما لم يكن هناك أي تبادل تجاري لها مع إسرائيل في 2020

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

2021-09-04 / 10:59 صباحًا
Photo of ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

2021-09-03 / 7:19 مساءً
Photo of الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

2021-09-03 / 5:27 مساءً
Photo of مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

2021-09-03 / 11:52 صباحًا
Photo of بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

2021-09-02 / 1:18 مساءً
Photo of مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

2021-09-01 / 9:57 مساءً
Photo of تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من 2020

تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من…

2021-09-01 / 9:37 مساءً
Photo of ارتفاع حجم صادرات السيارات بـ38% ليصل 46,49 مليار درهم حتى متم يوليوز

ارتفاع حجم صادرات السيارات بـ38% ليصل 46,49 مليار درهم…

2021-09-01 / 8:52 مساءً
Photo of خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر بخصوص الغاز

خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر…

2021-09-01 / 8:08 مساءً
Photo of البرازيل تتطلع إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتكتل “ميركوسور”

البرازيل تتطلع إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر…

2021-09-01 / 5:43 مساءً

تعليق واحد

  1. انا مغربي …اعتقد بتاتا بان المغرب سيفوق بتاتا الدول العربية في التصدير والاستيراد لان تجاره ديناميكيون كما اعرفهم حيث اني الان في تقاعد مزمن وحيث عرفت كثيرا من التجار المغاربة في حياتي…فالى الامام يدا في يد مع اسرائيل الدي ضيعنا عشرات السنين في تتبع سياسة الفراغ مع فلسطينيين لا يريدون تنظيم نفسهم .فاالاحب اليهم هو المشاجرة الصبيانية فيما بينهم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق