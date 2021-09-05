الشرطة الأسترالية تضبط شحنة هيروين هي الأكبر منذ عقود

2021-09-05 / 8:53 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها ضبطت نحو 350 كيلوغراما من مخدر الهيروين، وهي أكبر شحنة يتم ضبطها في البلاد منذ عقدين

وقالت الشرطة إن الهيروين الذي تم ضبطه هو أكبر كمية في أي عملية لمكافحة المخدرات في أستراليا منذ العام 2001، وتبلغ قيمته حوالي 156 مليون دولار أسترالي.

كما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما في منزله في جبل كولا على الساحل الشمالي لسيدني، بعد ضبط كمية المخدرات لديه.

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