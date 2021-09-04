الطالبي العلمي يرد على الأزمي :”هذا إنسان حقود لا يصلح أن يكون مسؤولا“

هبة بريس- تطوان

هاجم رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ادريس الازمي الادريسي عمدة فاس ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على خلفية تصريحاته التي دعا فيها الى عدم التصويت على حزب التجمع الوطني للأحرار، ومشككا في قدرة رئيسه والحزب على قيادة الحكومة والوفاء بوعوده التي قطعها في برنامجه الانتخابي.

وقال رشيد الطالبي خلال تجمع خطابي بمدينة تطوان، في رده على تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي، : ” هذا إنسان حقود لا يصلح أن يكون مسؤولا، وكان عليه أن يلتزم بواجب التحفظ باعتباره وزيرا سابقا، ويرتقي بخطابه ولغته”.

وتأسف العلمي خلال حديثه، على ما وصفه ب ” المستوى اللي وصل ليه الخطاب السياسي“، مضيفا بالقول : “يمكن يصدر مثل هذا الكلام من مترشح عادي وكنعذروه، ولكن تجي من وزير سابق وكيقول للمواطنين متصوتوش على الحمامة، هذا دابا يصوتو عليه الناس؟”.

وأضاف مرشح الحمامة في دائرة تطوان أن التجمع الوطني للأحرار لم يتوقف عن العمل والمسير رغم كل الهجومات والسب والتشويه الذي تعرض له من طرف الخصوم قائلا: “متوقفش عن العمل فهاد السنوات، وكانو الخصوم كيتوقعو أننا غنتوفقو، لكن رغم السب والكذوب وفايك نيوز والافتراءات هوما اللي عياو، حنا يلاه بدينا، لأننا حاملين مع الرئيس هم هاد المشروع، وغادي نمشيو تال النهاية.

واعتبر رشيد الطالبي العالمي على ” أن لائحة التجمع هي أحسن لائحة فتطوان، نتيجة العمل الجدي ودون الانخراط في السب والمزايدات، وكل ذلك بفضل منهجية وطريقة اشتغال الرئيس أخنوش وأهدافه، وبات هناك إيمان بأن التغيير للأفضل لن يكون إلا مع التجمع الوطني للأحرار، والناس راهوم معاك السيد الرئيس “، على حد تعبير ذات المتحدث دائماً.

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