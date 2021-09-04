مواطنون يطردون العثماني أثناء حملته الانتخابية بالرباط (فيديو)
تعرض سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية لموقف محرج عشية اليوم بعد أن حاصره عشرات المواطنين الغاضبين من حصيلته الحكومية و قاموا بطرده أثناء تجمع انتخابي لحزبه.
و لم يستسغ عدد من المواطنين إصرار العثماني على التجول وسط أحياء الرباط متحديا السخط الشعبي الكبير عليه و على حزبه الذي دبر الشأن الحكومي لولايتين اثنين دون أن ينجح في تحقيق الأهداف التي سبق و وعد بها المغاربة.
و بالرغم من محاولات بعض مناصريه و أعضاء حزب “لامبة” لتهدئة الأوضاع، غير أن الاحتقان طغى على مكان الحملة الانتخابية التي كان يقودها سعد الدين العثماني بنفسه ليقوموا بطرده.
عبارة “ارحل” كان السائدة في مشهد يوحي بكون حزب العدالة و التنمية فقد شعبيته التي ظل يتبجح بها لسنوات بسبب القرارات اللاشعبية التي اتخذها طيلة المرحلة السابقة و هو الأمر الذي قد تكرسه صناديق الاقتراع في ظل عدم الرضى الشعبي المتزايد على الحزب و الذي يعيش أصلا مشاكل داخلية خانقة.
9 تعليقات
موالون لأحزاب معارضة
و الحكومة مجرد أداة
وضعية البلد َالتحديات وإمكانات لن تتغير في ليلة أو ضحاها. هؤلاء على الأقل لا يسرقون
الماء والشطابة حتى لقاع البحر
مكنحملش حزب العدالة والتنمية لكن هادو يكونو مدفوعين ودفعو ليهم الاحرار كيف دفعو ليكم نتوما
حزب العدالة و التنمية خاض حربا على الموظفين و ها هم اليوم ينتقمون منه و هذه نتيجة حتمية
هدا أقل ما يمكن فعله
انه يحصد ما زرع
جميل ما قاموا به أهل الرباط ، لعقوبة في النواحي
كل من لا يخدم الصالح العام يستاهل
باراك علينا غير ملكنا الله ينصره
ولي يخدم لبلاد نصفقو ليه ونرحب بيه
حقيقة انه هاد الحزب مرا لي ويلايتان دون ان تكون هناك اي التنمية فعلا هناك مشاكيل عل الاقتصاد العالمي من هاد الوباء لكين كل هاد لن يهم المواطين هناك غلاء المعيشة من كل جانيب والحكومة لن تبالي مايتخبط فيه اكتر الناس من المصاعيب المادية والمعيشية هناك اناس لاحيلة لهم ولاقوة الا اعتظاظ بالصبر والرءيس الحكومة ليس له ادان صاغية منهنا يحيق لكل مواطين ان يستهزاء بتصروفات هاد الرجول لابد ان تكون هناك انطلاقة جديدة ووجوه جدود كي يتمكنا الشعب من تجاووز هاده المرحلة الصعبة هناك اناس دو خبرة عالية في التنمية واشتغال الشباب كي تمرو البلاد مرور الكرام او اكتر