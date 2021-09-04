الجزائر تقرر إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس المؤقت

هبة بريس- وكالات

أصدرت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم السبت، قرارا بإيداع رئيس حزب “قلب تونس”، رجل الأعمال، نبيل القروي، قيد الحبس المؤقت.

وأمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه، البرلماني، غازي القروي، و4 مواطنين جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.

وتم داخل شقة بحي فاطمة الزهراء إلقاء القبض على نبيل القروي، رجل الأعمال المعروف الذي يرأس حزب “قلب تونس” ويملك القناة التلفزيونية “نسمة” وسبق أن كان من أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، وشقيقه غازي القروي، نائب برلماني بمجلس الشعب التونسي المجمد مؤخرا من قبل الرئيس قيس سعيد.

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