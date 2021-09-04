بحضور أخنوش.. الطالبي العلمي : “البيجيدي يدعو لمقاطعة الانتخابات بشكل مغلف وحنا عايقين بيهم “

هبة بريس- الرباط

اتهم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قيادة حزب العدالة والتنمية بالدعوة الى مثاطعة الانتخابات المقرر اجراؤعا يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري.

وقال الطالبي العلمي خلال تجمع انتخابي حضره رئيس الحزب، عزيز اخنوش بتطوان، زوال اليوم السبت ، “كيدعيو للقاطعة بشكل مغلف وحنا عايقين بهم وكنشتغلو باش نسعو دائرة المشاركة الانتخابية والسياسية”.

وأضاف العلمي قائلا :“حنا فالتجمع الوطني للأحرار جينا باش نخدمو ومامسوقينش ناللي كيسبو، لأن اللي كيسبو وصلو لواحد المستوى من العقم فإنتاج الأفكار والتصورات ومنبعد كيفجرو الحقيقة ديالهم من خلال منع المواطنين من التصويت فالوقع اللي كناضلو باش نوسعو قاعدة المشاركة السياسة والانتخابية”.

وحلّ عزيز أخنوش، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة تطوان، لدعم مرشحي حزب الحمامة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقررة الاسبوع المقبل.

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