بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

هبة بريس- الرياضة

انهزم البطل المغربي بدر هاري أمام منافسه البولوني أركاديوس فروزيك، مساء اليوم السبت، بالضربة القاضية، في إطار النزال الختامي الرئيسي لأمسية “غلوري 78”.

الأمسية التي احتضنتها مدينة روتردام الهولندية، شهدت خسارة البطل المغربي بعد جولة اولى قدم فيها مستوى جيد وأسقط خلالها خصمه البولندي ثلاث مرات.

وكان النجم المغربي بدر هاري، قد انهزم، في آخر ظهور له على حلبات الـ Glory، في دجنبر الماضي، أمام منافسه بينجامان أدغبي، في أحد قاعات مدينة روتيردام، أمام مدرجات فارغة، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الهولندية، نظرا لتداعيات جائحة “كورونا”

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