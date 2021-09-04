بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس
هبة بريس- الرياضة
انهزم البطل المغربي بدر هاري أمام منافسه البولوني أركاديوس فروزيك، مساء اليوم السبت، بالضربة القاضية، في إطار النزال الختامي الرئيسي لأمسية “غلوري 78”.
الأمسية التي احتضنتها مدينة روتردام الهولندية، شهدت خسارة البطل المغربي بعد جولة اولى قدم فيها مستوى جيد وأسقط خلالها خصمه البولندي ثلاث مرات.
وكان النجم المغربي بدر هاري، قد انهزم، في آخر ظهور له على حلبات الـ Glory، في دجنبر الماضي، أمام منافسه بينجامان أدغبي، في أحد قاعات مدينة روتيردام، أمام مدرجات فارغة، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الهولندية، نظرا لتداعيات جائحة “كورونا”
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9 تعليقات
لم نكن نتوقع هزيمته ولكن فاجأنا بهذه الهزيمة ولا ندري السبب ؟؟هل قلت التدريب او هناك شيء غامض!!!
يجب عليك الاعتزال والخروج بكرامتك أحسن واترك الساحة لمن يستحقها هههههههه
اترك اللعب لمن يستحقونه باستحقاق وجدارة لان الهزيمة كانت متوقعة ومنتظرة انت بطل بدون مصداقية… وعليه الجلوس وحده لمصالحة ذاته مع نفسه هههههههه
كانت الهزيمة بغباء لم يعرف التصرف مع اللعب لان اسقط خصيمه عدات مرات وفي محاولته لاسقاطه هنالك لم يضرب الضربة القاضية اراد ان يحمي وجهه وإذا به يتفاجا بالضربة القاضية وكانت هي سبب انهزامه هههههههه
لقد اصبحت أضحوكة العالم لهذا يجب عليك ان تنعزل بصفة نهائية وتترك الحلبة لمن يستحقها هذآ افظل لك .ربما تنفعك هواية جديدة احسن من هذه لأن هذه اللعبة صعبة عليك هههههههه
هذآ عار بان تنهزم كنا متوقعين نجاحك وتفوقك ولكن للأسف الشديد خيبت ظنوننا فيك لهذاارحل لانك لم تشرف المغرب وترفع رأيته كما فعل الأبطال الحقيقين من قبل فقول لك ونرفع لك تعزينا لهزيمتك هههههههه
لقد هرمة من أجل هدا الصراع …..انسحب برأس مرفوع كفى متحققة في الشبابك
بدر هاري انتهى لم يعد ذلك المقاتل الشرس الذي كنا نعرفه
عليه أن ينسحب بهدوء
ذعوات المضلومین وصلته انه طاغیۃ