جزائريون للعسكر :” شنو خاصك العريان خصني “اس 500″ أمولاي”

2021-09-04 / 9:41 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

عاد التساؤل عن أسباب استمرار المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر في اقتناء مختلف أنواع الأسلحة وتخصيص موارد مالية ضخمة سعياً للحصول على القطع الحربية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة اضطر معها الجزائريون الى الوقوف في طوابير للحصول على بعض المواد الاساسية ناهيك عن أزمة الماء التي كادت أن تعصف بعرش الكابرانات.

وبمجرد نشر مجلة عسكرية روسية تقارير تكشف ورود اسم الجزائر ضمن الدول التي قد تحصل على منظومة الدفاع الجوي “اس 500” حتى تعالت أصوات نخب جزائرية وقادة الحراك الشعبي المطالبة بتقدم مبررات عن هذا السعي الى شراء الاسلحة عوض التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ورفع عدد من النشطاء بالجزائر شعار “آش خاصك العريان خاصني اس500 أمولاي” وهو مثال شعبي مغاربي ينطبق على الجزائر التي لاتدخر جهدا في شراء مختلف أنواع الاسلحة التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة كفيلة باخراج الجارة الشرقية من مرحلة ستينيات القرن الماضي الى دولة حديثة بامكانها توفير ملعب كرة قدم يليق بمنتخب شرفها بين الأمم.

ووضع تقرير نشره موقع “ميليتاري واتش ماغازين” المتخصص في الشؤون العسكرية اسم الجزائر ضمن الدول المحتملة الراغبة في اقتناء منظومة الدفاع الجديدة إس 500.

ولم يذكر التقرير الوقت المحدد لتسويق منظومة الدفاع الروسية الجديدة لكن وضع اسم الجزائر إلى جانب الهند والصين كزبائن محتملين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش من تطوان : التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا انتخابيا بإلتزامات قابلة للتطبيق

أخنوش من تطوان : التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا…

2021-09-04 / 9:40 مساءً
Photo of أخنوش من تطوان: “الطالبي العلمي من ركائز الحزب ونفتخر بعمله “

أخنوش من تطوان: “الطالبي العلمي من ركائز الحزب ونفتخر…

2021-09-04 / 8:50 مساءً
Photo of وقوف المغرب على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين هو “عامل نجاح”

وقوف المغرب على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين هو…

2021-09-04 / 7:51 مساءً
Photo of “نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة لوقف التصعيد

“نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة…

2021-09-04 / 6:59 مساءً
Photo of أمين شطيبة …أصغر مرشح ب”تيط مليل“ ينشد التغيير وخدمة الساكنة

أمين شطيبة …أصغر مرشح ب”تيط مليل“ ينشد التغيير وخدمة…

2021-09-04 / 5:22 مساءً
Photo of بالفيديو.. أنصار البيجيدي يشتبكون مع المواطنين بعد طرد صاحب عبارة “البيليكي”

بالفيديو.. أنصار البيجيدي يشتبكون مع المواطنين بعد طرد صاحب…

2021-09-04 / 4:46 مساءً
Photo of بعد استغبائه المغاربة.. ساكنة فاس تحاصر البيجيدي الأزمي بعبارة “سير فحالك”

بعد استغبائه المغاربة.. ساكنة فاس تحاصر البيجيدي الأزمي بعبارة…

2021-09-04 / 3:56 مساءً
Photo of بعدما ظل يسير أمور جهة فاس مكناس من الرباط.. لعنصر يزاحم الشباب ويترشح رفقة عائلته

بعدما ظل يسير أمور جهة فاس مكناس من الرباط..…

2021-09-04 / 3:32 مساءً
Photo of الملك يعزي بايدن في ضحايا إعصار إيدا

الملك يعزي بايدن في ضحايا إعصار إيدا

2021-09-04 / 1:26 مساءً
Photo of في تناقض صارخ.. مرشحون شيوخ يرفعون شعار “التشبيب” في الانتخابات

في تناقض صارخ.. مرشحون شيوخ يرفعون شعار “التشبيب” في…

2021-09-04 / 12:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق